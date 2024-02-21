Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü gün maçları sonunda Belediye İskilipspor kulübünden Halime Polat üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
17-26 Şubat tarihlerinde, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Afyon’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda dün U 20 kategorisinde beş sıklette müsabakalar yapıldı.
59 kiloda mindere çıkan Belediye İskilipspor kulübünden Halime Bolat eleme maçlarını yükseldiği çeyrek final maçında kaybetti.
Repesaj maçları sonunda Halime Polat bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu sıklette Yalova Termal Belediyespor’dan Sevim Akbaş, birinci Muğla’dan Selvi İlyasoğlu,ikinci İstanbul Büyükşehir’den Rabia Melis Bayır üçüncü oldular.
Belediye İskilipspor’dan Özdenur Ölmez U 17 61 kiloda Türkiye Şampiyonu olmuştu.