Mimar Sinan sahasının tribününde sola gelindi.

Tribünün koltuk montajına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlandı. Yaklaşık iki ay önce BAL maçlarına uygun hale getirmek için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Yüklenici firma tarafından soyunma odalarının modernizasyonu ve tribünün alt yapı ve çatı kısmı yapımı tamamlandı. Tribünün bir bölümün üzeri kapatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tribüne 450 koltuk montajına dün başlandı. Koltuk montajının bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğünden gelecek heyet sahada yapacağı inceleme sonunda Bölgesel Amatör Lig maçlarının bu sahada oynanıp oynanmayacağına karar verilecek.

Emniyet bu sahaya karşı

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin Bölgesel Amatör Lig maçlarının Mimar Sinan sahasında oynanmasına karşı olduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri sahanın her tarafının açık olması ve koruma güvenlik tedbiri almanın zorluğu ve gelecek misafir takım otobüsü ve taraftar araçları için güvenli bölge olmamasından dolayı maçların bu sahada oynanmasına sıcak bakmadığı belirtildi.