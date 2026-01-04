Gayrimenkul sektöründe güvenliği ve şeffaflığı artırmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamını genişletiyor. Daha önce araç satışlarında uygulamaya alınan sistem, bu kez satılık konut ilanlarında da zorunlu hale getirilecek. Düzenleme 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren Türkiye genelinde zorunlu olarak uygulanacak.

Yeni uygulama ile birlikte, satılık konut ilanlarında yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilemeyecek. Böylece kayıt dışı emlakçılığın önlenmesi, sahte ilanların azaltılması ve ilan kirliliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

SAHTE İLANLAR VE KAPORA DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ÖNLEM

Bakanlığın hayata geçirdiği düzenleme kapsamında, özellikle ilan siteleri üzerinden yürütülen kapora dolandırıcılığına karşı daha etkin bir denetim mekanizması kurulacak. Yetkisiz kişiler tarafından girilen ilanların engellenmesiyle tüketici mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Sistemin işleyişinde ilan platformları ile tapu kayıtlarının entegre şekilde çalışması planlanıyor. Bu sayede, taşınmazın varlığı ile mülkiyet bilgileri sistem üzerinden doğrulanabilecek.

Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait taşınmazı seçerek emlakçılarını yetkilendirecek. Emlakçılar da yalnızca bu yetkiyle ilan yayımlayabilecek. Yetkilendirme işlemi tamamlanan ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayınlanacak.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN DOĞRULAMASIZ İLANLAR ENGELLENECEK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Şubat 2026'dan itibaren Türkiye genelinde zorunlu şekilde uygulanacak. Bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden doğrulama yapılmayan konut ilanları ilan platformlarında yer alamayacak.

Ev sahipleri kendi mülklerini satmaya devam edebilecek. Ancak bireysel ilanlarda da kimlik ve tapu doğrulaması zorunlu olacak.

BİREYSEL İLANLAR NASIL VERİLECEK?

Bireysel ilan girişlerinde, ilan platformunun ilgili alanına taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacak. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak gerçekleştirecek.

İlanı veren kişi; taşınmazın sahibi, taşınmaz sahibinin eşi ya da birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise ilan, normal prosedürle tamamlanarak yayımlanabilecek.

TAŞINMAZ NUMARASINA NASIL ULAŞILIR?

Taşınmaz numarası, e-Devlet üzerinden "Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmeti kullanılarak öğrenilebilecek. Taşınmaz listesinden ilgili mülk seçildikten sonra "Taşınmaz Bilgileri" bölümüne girilerek taşınmaz numarası bilgisine erişilebilecek. Ayrıca yeni tip tapu senetlerinde de taşınmaz numarası bilgisi yer alıyor.