Çorum’da yaklaşık 6 aydır Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaya güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması için uğraşan 74 yaşındaki vatandaş aynı yolda otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Hasan Özten, evinin önünden geçen Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki yaya geçitlerinin solgun olması nedeniyle Çorum Belediyesi’ne başvurduğunu söyledi.

Fevzi Çakmak Caddesi’nin Çorum Belediyesi’nin değil, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında yer aldığını öğrenen Özten, 12 Aralık 2023 tarihinde CİMER’e dilekçe yazarak, yolda yaya güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden CİMER aracılığıyla gönderilen cevapta, Fevzi Çakmak Caddesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında yer almasından dolayı yaya çizgilerinin karayollarınca yapılması gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2023 envanterinde yaya butonunun bulunmadığı, 2024’te alım yapılması durumunda talebin tekrar değerlendirileceği aktarıldı.

Özten, dilekçe yazdıktan 5,5 ay sonra dükkânına gitmek için otobüse binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışırken, tedbir alınmasını istediği yaya yolunda otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özten, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Özten, Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaklaşık 1 kilometre boyunca trafik lambası, kasis gibi araçlara yönelik hız kesici tedbirlerin bulunmadığını, yaya geçitlerinin de belirginliğini kaybetmesinden ötürü tehlikeli olduğunu vurguladı.

Aylardır yolun karşısına geçerken hep araba çarpacak korkusu yaşadığını anlatan Özten, “Bu yolda çok kaza oluyor. Yetkililere defalarca başvuruda bulundum önlem alınmıyor. Benim başıma gelen kazanın başkalarının da başına gelmesini istemiyorum, yetkililer bu yola çözüm bulsun.” dedi.

(Haber Merkezi)