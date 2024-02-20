Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, çıkan tartışmada eski eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Tabakhane Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın, arkadaşı Eda Y. (27) ile birlikte boşandığı eski eşi G.A'nın iş yerine geldi. Çıkan tartışmada öfkelenen G.A., eski eşinin arkadaşı Eda Y.'yi bıçakladı. Karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Eda Y., Bafra'da kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.A'yı olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı.

İddiaya göre G.A.'nın 2 ay önce boşandığı eski eşinin annesine telefon açarak, "Eda Y. onun yuvasını dağıttı, onunla gezmesin. Boşandık zaten. Ben kendimden geçtim, çocuklarım zarar görmesin" dediği, bunun üzerine eski eşi H.Ç. ve Eda Y.'nin iş yerine geldiği öğrenildi.