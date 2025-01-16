Dehşete düşüren olay Denizli​'nin Pamukkale​ ilçesinde yaşandı. Sabah işe gitmek için kalkan E.Ö., yan odada uyuyan eşini kanlar içinde yerde görünce büyük yaşadı. Sandalyede uyuyakalan 63 yaşındaki Hasan Öztürk'ün pencereden açılan ateş sonucu sol eli ve yüzünden vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

KAMERALAR DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Korkunç olayın ardından İl Jandarma​ Komutanlığına bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT), Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mahallede bulunan 18 kamerayı saniye saniye izledi, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Sözlü ifadeleri alınan mahalle sakinlerinin bir kısmı ifade vermek üzere ikinci kez jandarma karakoluna götürüldü. 180 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, bir kameraya takılan 3 saniyelik bir görüntüden yola çıkarak bir isim üzerinde yoğunlaştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İncelenen kamera görüntülerine 3 saniyelik görüntüsü yansıyan 24 yaşındaki Veli Tugay S, tüm şüpheleri üzerine çekti. JASAT timleri kimlik tespiti yaptığı şüpheli Veli Tugay S.'nin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan kişi JASAT timlerinin çabaları sonucunda cinayeti itiraf etti.

8 YIL BOYUNCA ATIŞ YAPARAK KENDİSİNİ EĞİTMİŞ

2016 yılında maktul Hasan Öztürk'ün babası ve annesiyle tartışma yaşadığını, bu sırada babasını ayağından vurduğunu, annesini ise darp ettiği gerekçesiyle kin beslediğini beyan etti. 8 yıl boyunda atış yaparak kendisini eğittiğini belirten şüpheli Veli Tugay S., cinayetten önce ise bölgede keşif yaptığını kameralara yakalanmamak için bahçe yollarından ve ara sokaklardan ilerlediğini söyledi. Cinayetin ardından bir tedbir daha alan zanlı, cinayet​ günü kullandığı kar maskesi, tüfek ve kıyafetleri de arkadaşının evine sakladığını ifade etti.

Şüpheli Veli Tugay S. ve silahları sakladığı arkadaşının ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilenler ise görenleri hayrete düşürdü. Yapılan aramalarda cinayette kullanılan av tüfeğinin yanı sıra 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet fişek, 3 adet tabancalara ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 257 adet tüfeklere ait fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli Veli Tugay S., adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Veli Tugay S., adliyeye sevki sırasında basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Şüpheli Veli Tugay S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, farklı odada uyuduğunu ve olay esnasında silah sesini duymadığı iddiasıyla şüpheleri üzerine çeken maktul Hasan Öztürk'ün eşi E.Ö. ile katil zanlısının silahları sakladığı arkadaşı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.