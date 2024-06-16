Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında Harun C.'nin kullandığı 14 ABF 694 plakalı araç, önünde ani fren yapan Oktay A.'nın 14 BL 620 plakalı otomobiline çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle Oktay A. direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki traktöre vurdu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay yerindeki vatandaşların çağrısıyla polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Harun C.'nin aracında bulunan yeni doğum yapmış olan Özlem C. ve bebeği, önlem amacıyla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.