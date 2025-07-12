Çorum’un Mecitözü ilçesine Körücek köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dayanışma Şenliği, bu yıl 13 Temmuz 2025 Pazar günü (yarın) yapılacak.

Körücek Köyü Derneği ve Muhtarlığın birlikte düzenlediği geleneksel "Dayanışma Şenliği" köy parkında gerçekleştirilecek.

Şenliğe; yerel sanatçı Songül Töremiş’in yanı sıra bağlamada Özgür Öztürk, klavyede Mustafa Akar da katılacak.

Muhtar İlhan Topcu ile Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, “tüm köylülerimiz, dernek üyelerimiz, komşularımız, akrabalarımız, dost, arkadaş ve tanıdıklarımız davetlidir. Yiyeceğini-içeceğini, etini-mangalını al, sohbete-eğlenceye, dayanışmaya-şenliğe gel. Hem eğlen, hem köyüne, hem çevrene, hem de gelecek nesillere destek ol” ifadesini kullandı.