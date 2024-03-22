Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından yükümlülere gıda yardımı yapıldı.

Aralık ayında yapılan toplantıda alınan karar gereğince belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülere; yardım kolileri Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni ve Sungurlu Adalet Komisyonu Başkanı Ulaş Ozan Karakaya, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova‘nın katılımıyla Sungurlu Adliyesi’nde dağıtıldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, “Maddi durumu zayıf yükümlülere yapılan yardımın ramazan ayı içerisinde olmasının daha güzel olduğunu, yükümlülerin ramazan ayındaki gıda ihtiyaçlarının bir kısmının karşılandı. Sungurlu Koruma Kurulu Başkanlığı olarak ileriki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edileceğiz. Yardım malzemelerinin alınmasında katkıları olan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Sungurlu Ticaret Borsasına ve organizasyonu yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Koruma Kurulu adına teşekkür ediyorum” dedi.