Dünya, sömürülen, bir kenara atılan, büyük bir kesimi açlığa mahkum edilmiş insanlarla dolu… İyi ve kötü birbirine karışmış, kabalık ve vahşet her yeri sarmış, tuzaklarla dolu bir dünya.

Kötülükler her geçen gün artıyor, iyiliğe karşı zafer sarhoşluğunda. Ahlakın tüm gücü kırılırken, yozlaşma cesaretle saldırıyor. İnsanlar çürüyor, toplumda düşünce ve fikir kirliliği her yeri sarmış. Bu gidiş insanın yaratılışına zıt, yeryüzünün halifesine yakışmıyor.

Dünyada ve medeniyetin merkezi kabul edilen ABD ve Avrupa' da yüz binlerce kadın tecavüze uğruyor, binlerce porno filmi insanların elinde bir tık kadar yakın. Yüzlerce seks objesi, dizi film, videolar çocukların ve gençlerin elinde hayatın bir parçası ve tek gayesi haline gelmiş. Kötülükleri kaldıran yok, hatta bunun için samimi bir adım göremiyoruz, hep kötülüğün cezalandırılması ile uğraşılıyor ancak bunu da beceremiyoruz.

İnsanlar aç gözlü olmuş bir türlü doymak bilmiyor. Dünyanın büyük bir bölümü doyumsuzluk girdabında boğulurken, garip guraba ezilmeye devam ederken, milyonlarca insan ve çocuk sömürülmeye devam ediyor ve açlıktan ölüyorken, bir kısım gücü elinde bulunduranlar mutluluk şarkıları söylemeye devam ediyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bölüşümde adalet yok ne yazık ki. Kapitalizm hastalığı vücudu kanser gibi sarmış, vaat edilen umutlar da bir ışık vermiyor artık güven gittikçe azalıyor. Hasta (KAPİTALİZM) ölecek çare yok…

Her gün binlerce çocuk açlıktan ölürken İslam ülkeleri de dahil bir çok ülkede yüz milyarlarca ekmek çöpe atılıyor. Silahlanmaya ayrılan parayı düşünmek bile ürkütücü. Halkını doyuramayan Yunanistan durmadan silah alıyor. Yılda milyarlarca dolar sigaraya harcanıyor. Biranın çay gibi içildiği ülkelerde trilyonlar içki için harcanıyor. Eroin ve uyuşturucuya harcanan paralar hesaplanamıyor. Uyuşturucu kullanma yaşı düşmüş insanlığı tehdit ediyor. Dünya sağlık örgütü verilerine göre:

- Cinayetlerin yüzde 80'i,

- Kazaların yüzde 50'si,

- Tecavüzlerin yüzde 50'si,

- Boşanmaların yüzde 80'i alkol sebebiyle olurken, hala içki reklamları yapılıyorsa, içkiye haram diyen gerici ilan ediliyorsa vay bu insanlığın haline… İnsanlık, bir çıkmaz dairede dönüp duruyor.

Her insan, kendi içindeki kötülük tohumlarını yok etmeyi başardığı takdirde, bu dünyada kötülük denen şey de ortadan kalkacaktır. Unutmayalım ki; “Dünyayı iyilik kurtaracak” Mümkün olduğunca kötülüklerden uzak durmaya çalışmalıyız. Bizdeki eksiklik iyiliğe olan tutku değil, kötülük yapmaktan korkan insanların az oluşudur. Kötülüğün zafer kazanması için gerekli olan tek şey iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır. İyi insanlar susmamalı ve kötülüğe karşı mücadele etmelidir. Toplum istemeyi unuttu, hesap sormak, sorgulamak aklına gelmiyor Dalkavukluk ve yalakalıktan medet umanların sayısı bir hayli fazla.

Kötülükle mücadele etmenin tek yolu insana yatırım yapmaktan geçiyor. İnsan yapılacak en büyük yatırım da ''EĞİTİM''dir. İnsanı düzeltmeden dünya düzelmez. Ekonomiyi bir şekilde düzeltmek mümkündür. Kişi başı geliri elli bin dolar yapmak da. Fakat bu durum toplumun düzelmesini sağlamaz. Aksine ekonomik durumu ve refah seviyesi yükselen insanların ahlaki seviyeleri daha da düşer. Çünkü Kapitalist ekonomik sistemin bir sonucu olarak maddi değerler yükseldikçe manevi değerlerin düştüğü ve toplumsal yozlaşmanın artış gösterdiği gözlemlenmiş bir gerçektir. Üzülerek ifade temek istiyorum ki, ne toplumdan böyle bir talep var, ne de idarecilerimizden bu yönde atılan samimi ve ciddi bir adım var. Bıkmadan usanmadan bizi ulaşmak istediğimiz yere taşıyamayan bu eğitim sisteminden bir an önce vazgeçip kültürümüze, tarihimize, dinimize, mili ve manevi değerlerimize uygun ''MİLLİ EĞİTİM'' sistemimizi yeniden inşa etmek zorundayız.

''ŞÜPHESİZ ALLAH, ADALETİ, İYİLİK YAPMAYI, YAKINLARA YARDIM ETMEYİ EMREDER; AHLAKSIZLIĞI, KÖTÜLÜK VE AZGINLIĞI DA YASAKLAR. O, DÜŞÜNÜP TUTASINIZ DİYE SİZE ÖĞÜT VERİYOR.'' (Nahl- 90)

''ŞÜPHESİZ, ALLAH KATINDA TEK DİN İSLAM'DIR.'' (Al-i İmran 19)