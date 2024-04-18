Çorum’un yeme-içme sektöründeki tanınmış simalarından “Köfteci Deli Memed” namıyla maruf Mehmet Coşkun, Fevzi Çakmak Caddesi’ne yeni bir et lokantası açtı.

Közde Mangal” adını taşıyan restoran, inanılması güç bir kampanya ile müşteri kabulüne başladı. Mehmet Coşkun, bunu “Çorum’da böylesi ne görüldü, ne duyuldu!” diye ifade ediyor.

Közde Mangal’da, çorbalar, baklava, çoban salata, patates cips, karpuz, mezeler, turşular ve semaverde çay müşterilere ikram olarak sunuluyor. (Haber Merkezi)