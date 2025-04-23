Okul Sporları Küçük Erkekler Bocce İl birinciliğinde şampiyonluğu Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu kazandı. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce sahasında yapılan il birinciliğine sekiz okuldan 40 sporcu katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Antrenör Tuğba Karabıyık yönetiminde Yakup Mert Koçak, Eymen Uğur, Sadettin Altuğ Karabıyık ve Yusuf Şahin’den oluşan kadrosu ile Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu grup ve eleme maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu antrenör İlyan Aycan yönetiminde Emirhan Sülük, Latif Eren Bıyıklı, Ömer Sarıkaya, Rasim Furkan Akca ve Yusuf Ekin’li kadrosu ile final maçında kaybederek ikincilik kupasını alırken, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Alperen Ölmez, Ömer Tuna Kaplan ve Remzi Berktuğ Özdemir’den oluşan kadrosu ile üçüncü Mecitözü Atatürk Ortaokulu antrenörler Ömer Faruk Yıldız ve Muammer Kocabaş yönetiminde Egemen Yener, Deniz Güngörün, Yiğit Mert Ağca, Poyraz Erdoğan, Yiğit Furat ve Murat Güven’li kadrosu ile dördüncülük kupasının sahibi oldu.