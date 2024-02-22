Okul Sporları Küçükler Judo il birinciliği tamamlandı. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda yapılan il birinciliğinde erkeklerde 10 okuldan, bayanlarda ise 8 okuldan 12’şer toplamda 24 sporcu mücadele etti.

İlçelerden katılımın olmadığı il birinciliğinde merkez okulları arasında yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

KIZLAR: 28 KG, 1. Büşra Mandacı - Mimar Sinan Ortaokulu, 2. Ecrin Karasu - Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu, 3.Erva Nur Demirci - Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu, 32 KG: 1. Aysima Karataş - Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu, 2. Asyanur Ela Karaağaç - Salim Akaydın Ortaokulu, 3. Fatma Nur Doyran - 23 Nisan Ortaokulu, 3. Zeynep Ela Dilekçi - Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, 36 KG: 1. Nuriye Elif Şirin - Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu , 2. Elif Neziha Güler - 23 Nisan Ortaokulu, 3. Zeynep Buğlem Öztürk - 23 Nisan Ortaokulu, 40 KG: 1. Ela Su Dilekçi - Gazi Paşa Ortaokulu, 44 KG: 1. Medine Erva Yılmaz - Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu

Erkekler: 30 KG: 1. Hasan Hüseyin Akanır - Dumlupınar Ortaokulu, 2. Emir Akınalp - Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu, 3.İhsan Emin Sırımsı - Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, 34 KG: 1. Mert Gökçe - 23 Nisan Ortaokulu, 38 KG: 1. Muhammet Sefa Özkabakçı - Koca Tepe Ortaokulu, 2.Muhammet Ali Ecek - Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, 42 KG: 1. Emir Ali Yıldırım - Yatılı Bölge Ortaokulu, 2. Ahmet Emin Kılıç - İmam Hatip Ortaokulu, 50 KG: 1. Eymen Çoşkun - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 2. Ömer Tuna Boyraz - Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, 60 KG: 1. Hakan Semih Aydoğan - Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu +60 KG: 1. Miraç Yıldırım - Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu.