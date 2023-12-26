Okullu Küçük Erkekler Voleybol’da şampiyon 23 Nisan Ortaokulu oldu.

Son maçında Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu’nu 2-0 yenen 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Dört okulun mücadele ettiği Küçük Erkekler Voleybol il birinciliği maçları Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı.

İl birinciliğinde son gün ilk maçında ikincilik ve üçüncülük maçı için Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu ile Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu karşılaştı.

Rakibi önünde 2-0 galip gelen Yatılı Bölge Ortaokulu ikincilik kupasını alırken Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ise üçüncülük kupasnın sahibi oldu.

Bu maçın ardından 23 Nisan Ortaokulu ilk iki maçı kazanmanın verdiği moralle çıktığı Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu karşısında zorlanmadı ve rakibini 2-0 yenerek üç maçınıda kazanıp şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu ise dördüncülük kupasını aldı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.