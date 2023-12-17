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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, ‘Tarihi Kıymetlerimiz ve Kültür Projelerimiz’ başlığı altındaki projelerini paylaştı.

Tarihi kıymetler ve kültür projelerini 7 başlık altında kamuoyu ile paylaşan Hüseyin Çalışkan, projelerle ilgili şu detayları verdi:

KÜLTÜR VARLIĞI TESCİLLİ YAPILARIMIZ

“Şehrimizde; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli olan, merkezde eski doku içerisinde dağınık halde, kültür varlığı yapılarımız mevcut olup, bu yapıların bir çoğu malikleri tarafından kullanılmamakta ve ciddi manada bakım ve restorasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Hatta bazılarının bir çok kısmı yıkılmış, yıkılmak üzere ve tehlike arz eden durumdadır.

Bu yapılarımızın malikleri ile yapılacak görüşme neticesinde, bu yapıların malikleri tarafından yerinde ihyası ve restorasyonu için teknik destek verilecektir. Bunun kabul görmemesi/görememesi durumunda, belediye olarak satın alma veya kiralama yoluyla, kültür varlığı bu yapılarımız yerinde ihya ve restorasyonla şehrimize kazandırılacaktır.

YENİ ESKİ MAHALLE

Ayrıca; öncelik şehir içerisinde bulunan eski doku alanı olmak üzere, yeşil alanı ile birlikte planlanacak olan bir bölgede, tarihi evlerimiz ve çarşılarımızdan oluşan yeni eski mahalle yapılacaktır.

Bu alan içerisindeki evlerimizde, çeşitli iş kollarından oluşan işletmeler ve han şeklinde konaklama tesisi ile çarşısında da çeşitli el sanatları üretim ve ticaretinin yapıldığı dükkanlarımız olacaktır.

SOKAK LEZZETLERİ SOKAĞI

Gastronomi kültürümüzün sokak lezzetlerini "Yeni Eski Mahalle"mizde hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz.

HİTİTLER ve HATTUŞA

Dünya mirasının merkezindeyiz ve bu miras avucumuzun içinde. Hititlerin ve sayelerinde Çorum'umuzun tanıtımı adına, bugüne kadar yapılanları yeterli bulmuyor, çok daha fazlasının yapılmasını gerekli görüyor, çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyor ve çok daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanıyoruz.

Yapılmış ve yapılmaya devam edilen / edilecek tanıtım faaliyetlerine ilaveten, Valimiz, Milletvekillerimiz ve Belediyemizle birlikte, yakın coğrafyamızdan başlamak üzere, ülkelerin liderlerine ve dünyaca ünlü tanınmış kişilere, "Hititlerin Başkenti Hattuşa'dan Gezi Davet Mektubu" göndereceğiz.

HİTİTLER ve ÇORUM PANORAMA

İstanbul'da bulunan "Panorama 1453 Tarih Müzesi" nin benzerini "Hititler ve Çorum Panorama" olarak şehrimizde yapacağız.

ŞEHİR MÜZESİ

Bizler için nostalji, gençler için dünden bugüne gelinen noktanın görülmesi için, başka şehirlerimizde örneği olan şehir müzesi yapılacak ve şehrimizin hafızası bu müzede sergilenecektir.

ESKİ EŞYA ve HATIRA MÜZESİ

Tarihimizin taşınır kültür varlığı eşyalarının sergilendiği, ihtiyar delikanlılarımız için nostalji, orta yaşlılarımız için hatırlama ve gençlerimiz için ise nerden nereye geldiğimizin bilgi ve belgesi olacak bu eşyaların sergilendiği açık / kapalı alandan oluşan eski eşya ve hatıra müzesi yapılacaktır. Elinde ve koleksiyonunda sergilenecek eşya bulunan vatandaşlarımızdan emanet alınan eşyalarda, vatandaşımızın ismi ile birlikte de sergilenecektir.”