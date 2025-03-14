U 18 Liginde Kültürspor ikinci olurken Sungurlu Belediyespor ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Lig son iki erteleme maçı ile tamamlandı. Ligde son haftaya 27 puanla giren HE Kültürspor Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Rakibi önünde ilk yarıda kazandığı iki penaltıyı Arda ile gole çeviren Kültürspor rakibini 2-0 yenerek sezonu 30 puanla tamamladı.

Ligde son maçını hükmen kazanarak 30 puana ulaşan Sungurlu Belediyespor ise ikili averajda rakibine bir gol eksi averajda olduğu için sezonu üçüncü olarak tamamladı.

Diğer erteleme maçında ise Osmancıkgücü sahasında konuk ettiği Buharaspor’u 6-1 yenerek ligi 24 puanla dördüncü tamamladı.