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Halk Eğitim Kültürspor’dan Simitci Dünyası sahibi Muharrem Ölmez’e teşekkür ziyareti. Kulüp Başkanı Hilal Kiraz ve kulüp idarecilerinden Zakir Ardahanlı kulübe forma sponsorluğu desteği veren Simitçi Dünyası sahisi Muharrem Ölmez’i ziyaret ederek kendisine forma hediye ettiler.

HE Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz kulüp olarak amatör spor üzerinden gençlere hizmet vermeye çalıştıklarını bu doğrultuda kulüplerine bu çalışmalarında katkıda bulunan Simitçi Dünyası sahibi Muharrem Ölmez’e teşekkür etti ve amatör kulüplerin bu tür destekleri büyük ihtiyaçları olduğu söyledi.

Amatör kulüplerin yaşamlarını sürdürmek ve daha fazla gence ulaşmak için maddi ve malzeme desteklerine ihtiyaçları olduğunu belirten Hilal Kiraz tüm Çorumlu sanayici ve iş adamlarını güçleri oranında amatör kulüplere destek vermelerini istedi ve Simitçi Dünyasının bu konuda güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Simitçi Dünyası sahibi Muharrem Ölmez ise amatör sporun önemini çok iyi bilen birisi olarak gençlere böyle bir katkı verdikleri için mutlu olduklarını belirterek HE Kültürspor yönetimine bu jestinden dolayı teşekkür etti.