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Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum illerinden 100’ün üzerinde UMKE personelinin katılımıyla "5. Bölge İlleri UMKE Tatbikatı" yapılacak.

7 Aralık Perşembe günü saat 12.30’da başlaması planlanan tatbikat Çarşamba ilçesi Çaltı Köyü Plajında yapılacak, Kamp Merkezi olarak da Çarşamba Ormanpark kullanılacak. 30’un üzerinde UMKE aracı ve 1 kurtarma helikopterinin de katılacağı tatbikatta senaryo gereği aşırı yağış nedeniyle Çarşamba ilçesinde çok sayıda vatandaşın mahsur kalma ihbarlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından, ilk 6 saat sonrası diğer illerden gelen ekiplerin desteğiyle yaralıların ekipler tarafından kurtarılması ve ambulans helikopter ile nakli canlandırılacak.

5. Bölge İlleri UMKE Tatbikatı'nın acil durumlara hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması amacıyla yapılacağı bildirildi. (İHA)