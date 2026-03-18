Esenler Erokspor maçında Çorum FK’nın 82. dakikada Sinan ile bulduğu gole kalkan ofsayt bayrağına kulübenin tepkiside büyük oldu.

Ceza sahası içinde meydana gelen karambolde son olarak Sinan topu Erokspor ağlarına gönderdi. Maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağı kaldırdı.

Pozisyon doğal olarak VAR’da incelendi.

Yayıncı kuruluşun pozisyonu ekrana getirmesinin ardından stadyumdaki taraftarlar ile birlikte kulübede pozisyonu izleyen teknik heyet ve futbolcular da büyük tepki göstererek saha kenarına geldiler.

Bu itirazlar devam ederken maçın hakemi VAR’da ofsayt çizgisi çekilmeden ve bir kez yayınlanan pozisyonun ardından oyunu ofsayt ile başlattı.

Camianın beklediği ofsayt pozisyonu çizgisi dün gün boyunca da gündeme getirilmesine karşın yayınlanmadı.