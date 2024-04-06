Kulüplü Yıldızlar Voleybol grup maçları ilimizde başladı. Kızlarda Osmancık Belediyespor ilçe spor salonunda Ankara Başkent voleybol’ü Çorum Gençlikspor ise Atatürk Spor Salonunda Kırşehir Akademispor’u 3-0 yenerek gruptan çıkma yolunda avantaj yakaladı.

Yıldız Kızlar grup birinciliği Osmancık İlçe Spor Salonu’nda dün başladı.

Osmancık Belediyespor ilk maçında grubun iddialı takımı Ankara Başkent Voleybolspor önünde zorlu mücadeleyi 25-21, 25-18 ve 25-23’lük setlerle 3-0 yenerek grup birinciliği için avantaj yakaladı.

Grupta bugün ikinci maçta saat 15’de Çankırı Gençlikspor ve Başkent Voleybolspor kulübün karşılaşacak.

Son maçta ise pazar günü saat 13’de Osmancık Belediyespor ile Çankırı Gençlikspor karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselecek.

Atatürk Spor Salonu’nda dün başlayan yıldız erkekler grup birinciliğinde ise Çorum Gençlikspor Kırşehir Akademispor takımları karşılaştı.

Rakibi önünde başkan sona kadar rahat bir oyun oynayan Çorum Gençlikspor 25-12, 25-10 ve 25-9’luk setlerle 3-0 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Grupta dün akşam saatlerinde oynanan ikinci maçta Çankırı Birlikspor ile Kırşehir akademi takımları karşılaştı. Çankırı birlikspor rakibini 25-11, 25-16 ve 25-11’lik setlerle 3-0 yendi.

Atatürk Spor Salonu’nda bugün grup finalinde saat 13’de Çorum Gençlikspor ile Çankırı Birlikspor takımları karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselecek.