2. Amatör Küme’de ilk yarının son hafta maçları yarın oynanacak.

İki grupta yarın oynanacak dört maçla ilk yarılar tamamlanacak.

A grubunda son haftaya 6 puanla lider giren Mecitözü Gençlerbirliği ilk yarının son maçında yarın saat 15’de Sungurlu ilçe sahasında Sungurluspor ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer maçta ise play-off mücadelesi veren iki takım Buharaspor ile Alacagücüspor takımları yarın saat 15’de Devane sahasında karşılaşacaklar. Grupta ilk yarının son haftasını Düvenci Belediyespor bay geçecek.

B grubunda ise ilk yarının son hafta maçlarında lider Osmancıkgücüspor ikinci sırada bulunan Bayat Belediyespor ile Bayat ilçe sahasında saat 15’de karşılaşacak.

Diğer maçta ise Oğuzlar Belediyespor ile Mecitözüspor umutlarını ikinci yarıya taşımak için saat 15’de karşı karşıya gelecekler.