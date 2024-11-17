Adalet Bakanlığı ve AK Parti​ kurmaylarının üzerinde çalıştığı 10. Yargı​ paketinin içeriği; toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak olacak. Yargı paketinin içeriğine göre silahla havaya ateş etme, trafik güvenliğine aksi hareketler yapma, yol kesme gibi eylemlerin cezaları caydırıcı olacak şekilde arttırılacak.

SANAL KUMARA HAPİS CEZASI!

Üzerinde yoğun şekilde çalışılan 10. Yargı Paketinde en dikkat çeken hususlardan bir tanesi de sanal kumar oynayanlara hapis cezasının gelmesi oldu.

AK Parti ve ilgili bakanlıklar uzun süredir sanal bahis oyunlarının önüne geçmeye çalışıyor. Yeni yargı paketine göre sadece oyunu oynatanlar değil, oyunları oynayanlara da hapis cezası verilecek.

Mevcut yasalara göre yasadışı bahis oynamanın cezası Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 ila 20 bin lira arasında değişiyor. Yeni düzenlemelerle birlikte yasadışı kumar oynayanlara da hapis cezası gelecek.