Kayseri Talas'ta kurulan kurban pazarına iddiaya göre sakatat ve et toplamak için gelen Ali B., (45) zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astı. Olayı gören pazardakiler, adamı müdahale ederek kurtarırken hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.

ET VE SAKATAT TOPLAMAK İÇİN KURBAN PAZARINA GİTTİ

Reşadiye Mahallesi'ndeki kurban kesim yerinde saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, eşiyle kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı

ELEKTRİK DİREĞİNE İP BAĞLAYARAK KENDİNİ ASTI

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Çevredekiler ipi keserek Ali B.'yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B.'nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı