İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan ile Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aydoğan’ın kaleme aldıkları ‘Küresel Sermaye ve Eğitimin Dönüşümü’ isimli kitap çıktı.

Hece Yayınlarından okuyucu ile buluşan kitapta küresel sermayenin kurdukları sivil toplum kuruluşları ile ülkelerin eğitim sistemlerine sirayet ederek kendi hedefleri doğrultusunda toplumları nasıl şekillendirdiklerine Türkiye özelinde değinilmiş.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Erkan Kavaklı’da, küresel sermayenin vakıflar ve dernekler aracılığıyla eğitim sistemlerini kullanarak ülkeleri nasıl şekillendirdiğini anlattığı dünki “Fulbrigth Komisyonu eğitimin küresel sermayenin etkisinden kurtarılması” başlıklı yazısında kitaptan bahsederek, “Prof. İsmail Aydoğan ve Mutlu Sadık Fidan; Küresel Sermaye ve Eğitimin Dönüşümü isimli bir eser kaleme almışlar; eğitimin küresel sermaye ve kapitalizmin çıkarlarına uygun insan yetiştirme aracı olduğunu anlatıyorlar. Eğitim sistemimiz küresel ve emperyalist sermayenin etki ve dejenerasyonundan bir an önce kurtarılmalı; eğitim fakültelerine Kur’an ve En Sevilen Hz. Muhammed’in (sav) Eğitim Anlayışı ve Eğitim Metotları dersleri konmalı. Başta kıymetli Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ve eğitimcilerimize Küresel Sermaye ve Eğitimin Dönüşümü isimli eseri tavsiye ederim. Hece Yayınları arasında çıkan eser, çok büyük bir emek ürünü” ifadelerini kullanmış.