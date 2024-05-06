Çorum Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez nedeniyle şehrin farklı noktalarında vatandaşa hedik ikram etti.

Çorum Belediyesi, Hıdırellez’in vazgeçilmezi olan hedik geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Hıdırellez nedeniyle 6 farklı bölgede vatandaşlara hedik ikram edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da belediye binası önündeki hedik dağıtımına katıldı.

Başkan Aşgın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sürmesi dileğiyle bu yıl da Hıdırellez gününde 6 farklı noktada 10 bin kişiye hedik dağıttıklarını söyledi. Aşgın “Hıdırellez’in geleneksel yemeklerinden birisi de hediktir. Biz de baharın bereketli olması adına hedik geleneğini yaşatıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez gününü tebrik ediyorum.” dedi.