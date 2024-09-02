Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı'nın Ağustos ayı İl Divan Toplantısı, Çatak Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık öncülüğünde hafta sonu düzenlenen piknikli divan toplantısına Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, 20. Dönem Refah Partisi Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi, eski RP İl Başkanı Yaşar Soluk ve eski MGV Şube Başkanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda teşkiat mensubu katıldı.

Etkinlikte konuşan Saadet İl Başkanı Faruk Cıdık, 22 yıllık AKP iktidarının ülkeyi her alanda uçuruma sürüklediğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin kurtuluş reçetesi, Millî Görüş'tedir. Er ya da geç, basiretli halkımız, Millî Görüş'ün tek ve gerçek temsilcisi olan Saadet Partisi'nde buluşacaktır." dedi.

Türkiye'nin asıl bekâ sorununun Erdoğan Hükûmeti olduğunu vurgulayan Faruk Cıdık, şu görüşleri dile getirdi:

"Bugün ülkemiz ve tüm insanlık büyük krizlerle boğuşmaktadır. Âdil bir düzen, yeniden büyük bir Türkiye ve yeni bir dünya düzeni, sadece Millî Görüş kadroları ile mümkündür. Çünkü Saadet Partisi'nin temsil ettiği değerler, herhangi bir değerler sistemi değildir. Millî Görüş'ün asıl ve yegâne temsilcisi Saadet Partisi, tüm insanlığın saadetine vesile olacak kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Bu nedenle Saadet Partisi'nin iktidar yolundaki her çalışma ve gayret, herhangi bir siyasi parti çalışmasından çok daha öte anlam ve önem taşımaktadır. Millî Görüş kadroları işte bu önemi çok iyi idrak etmiş donanımlı ve heyecanlı kadrolardır. Dolayısıyla inancımız odur ki tüm bu gayretli çalışmalarımızın sonucunda basiretli halkımız, er ya da geç, Saadet Partisi'nde gönül birliği yapacaktır."