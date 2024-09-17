Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars ve milli takım antrenörü Emrah Kuş Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Küçük yaştan itibaren başarılı performansı ile milli takımın değişik kategorilerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceler yapan Mert İlbars ile Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve milli takımda görev yapan ve son olarakta antrenör olarak görev yapmaya başlayan Emrah Kuş Vahit Kayrıcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında İlbars ve Kuş çalışmalar hakkında bilgiler verdiler ve destekleri için Kayrıcı’ya teşekkür ettiler.

Kayrıcı ise ziyaretleri için teşekkür etti ve Çorumlu pehlivanların başarılarından gurur duyduklarını söyledi.