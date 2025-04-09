U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum’lu güreşçilerden bir altın, bir gümüş ve beş bronz madalya kazandılar.

6-8 Nisan tarihleri arasında Kütahya Spor Salonu’nda yapılan u 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyeszpor’dan Yakup Kıcık altın madalyanın sahibi oldu. 45 kiloda mücadele eden Yakup Kıcık zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Kahramanmaraş Göksu’dan Yusuf Kenan Yıldız’ı yenerek sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu ve milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.

55 kiloda Çorum Belediyespor kulübünden Harun Kaplan eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maç ında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Kamil Gökçe’ye yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya aldı.

51 kiloda mindere çıkan Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Berat Veli Körpeş ise yarı final maçını kaybederek sıkletinde üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Bu sıklette İstanbul Pendik’tan Buğra Kavak birinci Ankara Tedaşspor’dan Efe Günhan ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

60 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Yakup Çöl, finale yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Emirhan Çetin’e yenildi.Repesaj maçlarını kazanan Yakup Çöl madalya maçınıda kazanarak üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.

92 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyespor’dan Muhammet Furkan Bulut ta eleme maçında yenildiği rakibi finale yükseldi. Repesaj maçında rakibini yenen Bulut sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

48 kiloda Çorum Milli Eğitim Spor’dan Yusuf Eren Koçak ve Çorum Belediyespor’dan Yusuf İltaş ise repesaj maçlarını kazanarak üçüncülük kürsüsünde yer alan iki Çorumlu sporcu oldular.

Çorum Belediyespor takım sıralamasında da şampiyon oldu. Kütahya’da yapılan U 17Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 110 kulüpten 335 sporcu mücadele etti. Çorum Belediyespor takımı 98 puanla takım halinde birinci olarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken Bursa Büyükşehir Belediyespor 76 puanla ikinci Ankara TEDAŞ 68 puanla üçüncülük kupasının sahibi oldu.