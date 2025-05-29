Laçin’de yapılan İlkokul 3. ve 4. Sınıflar arası bilet güreşi turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Laçin Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde EYS antrenörü olarak çalışan Hasan Çalışkan’ın yönettiği müsabakalar çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

İlçede ilk defa organize edilen minikler müsabamaları heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli geçti.

Yalnızca sol kolda yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Çakır, Gençlik Lideri ve aynı zamanda Bilek Güreşi hakemi Ayşe Koca ve İl Temsilcisi Hasan Çalışkan tarafından verildi.

Yapılan müsabakalar sonrasında kilolarında dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler: 45 kilo: 1. ayaz Kayar, 2. Çağrı Ümmet Karaca, 3. Mustafa Baki Çam. 35 kilo: 1. Yigit Kayar, 2. Eymen Emin Sulutaş, 3. Mehmet Buğra Karaman. Minikler: 30 kilo: 1. Can Erdem Kıvrak, 2. Poyraz Berat Kavak, 3. Barış Bıyık. Kızlar: 35 kilo: 1. Cemre Su Miroğlu, 2. Ecrin Bayat, 3. Mira Hazal Güler. 40 kilo: 1. Bilge Solak, 2. Sıla Daşgın, 3. Buğlem Feride Aksu.