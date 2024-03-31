Çorum'un Laçin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Mustafa Toydemir kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Mustafa Toydemir 117, MHP'nin adayı Ünal Gevşek 79 oy aldı.
MUSTAFA TOYDEMİR KİMDİR?
Mustafa Toydemir, 1971 yılında Çorum’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Laçin'de tamamlayan Toydemir, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ön lisans bölümünden mezun oldu.
Milli Gençlik Vakfı Laçin Şube Başkanlığını yapan Toydemir, 1997 yılında Refah Partisi Laçin İlçe Başkanlığına getirildi.
1998 yılında Laçin Belediyesinde çalışmaya başlayan Toydemir, görevinden istifa ederek AK Parti'den Laçin Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
Toydemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Editör: Çorum Hakimiyet