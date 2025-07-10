Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘Şiir Akşamı’ programı düzenledi.

Çorum Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemli yayınlarından biri olan Şehir Defteri dergisine katkı sunan şair ve yazarların katılımıyla Lavanta Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, edebiyatseverlerin beğenisini topladı.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Canlı müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte, şairler duygu yüklü şiirlerini seslendirdi.

Gecede Çorum Valisi Ali Çalgan da şiir okudu. Vali Çalgan, “Müthiş bir atmosfer, çok güzel bir akşam. Bu gece için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir.” diye konuştu.

Program sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Çorum’u “şiir gibi bir şehir” haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bir zamanlar unutulmuş ve kimsenin uğramadığı bu alanda, bir lavanta bahçesi kurma hayali kurduk. Bugün bu hayali gerçekleştirmiş olmanın ve böylesi güzel bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Başkan Aşgın, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Şiir Akşamı, türkülerle son buldu.