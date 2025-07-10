15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri, bu yıl Türkiye genelinde “Zaferin Adı Türkiye” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un Türk milletinin destan yazdığı bir gün olduğunu belirterek; “15 Temmuz ruhunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Millî iradeye sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde yarınlara yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Aşgın bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kadeş Barış Meydanı’nda düzenledikleri etkinliklere tüm Çorum halkını davet etti.

AHMET ŞAFAK KONSER VERECEK



Anma programı kapsamında, 15 Temmuz Salı günü düzenlenecek etkinlikler arasında; şehitler anısına kan bağışı kampanyası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu, Çorum Belediyesi bandosu ve mehter takımı konseri, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua, halk oyunları gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının dinlenmesi ve ünlü sanatçı Ahmet Şafak konseri yer alacak.

Aynı gün saat 20.40’ta Ulu Cami önünden başlayacak olan “15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Yürüyüşü” Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı şu şekilde;

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

- Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua

- Protokol Konuşmaları

- Bando ve Mehteran Konseri

- Halk Oyunları Gösterisi

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Konuşmalarının Dinlenmesi

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konulu Video Gösterisi

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusunun Bitiminde Sancağın, Sporcular Tarafından Çorum Valisi Ali Çalgan’a Teslim Edilmesi

- Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenci ve Sporcuların Ödüllerinin Verilmesi

- Çorum Belediyesi 15 Temmuz Sanatçı Ahmet Şafak Konseri