Özel Pınar Koleji öğrencisi Yahya Uğur, Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda 494.81 puan alarak Çorum birincisi oldu.

Çorum'un ilk ve köklü özel eğitim kurumlarından biri olan Özel Pınar Koleji, LGS sınavında her sene olduğu gibi bu senede şampiyon çıkararak büyük bir başarıya imza attı.

Pınar Eğitim Kurumları ve MY okullarının kurucusu Murat Yıldırım, LGS sınavında Çorum birincisi olan öğrencisi Yahya Uğur’u başarısından dolayı tebrik ederek, öğrenciye telefon ve kalem hediye etti.

‘GÜÇLÜ VE KALİTELİ EĞİTİM KADROMUZLA BAŞARILARIMIZIN DEVAMI ARTARAK GELECEK’

Özel Pınar Koleji’nin alanında uzman, genç ve dinamik ve kaliteli eğitim kadrosu ile her sene olduğu gibi bu sene de şampiyonlar çıkarmaya devem ettiğini belirten Yıldırım; “1990 yılında Ensar Dershanesi olarak başladığımız ve 1991 yılında Özel Pınar Koleji olarak devam ettiğimiz eğitim serüvenimizde 34 yılımızı geride bıraktık. Binlerce öğrencisi ve öğretmeni olan büyük ve köklü bir eğitim kurumuyuz. Eğitimde Çorum’a verdiğimiz hizmetten dolayı hem mutluyuz hem de gururluyuz. Her dönem Çorum’da birinciler çıkardık. Yine bu senede LGS’de Çorum birincisi Özel Pınar Koleji olarak biz çıkardık. Güçlü ve kaliteli eğitim kadromuzla başarılarımızın devamı artarak gelecektir.” dedi.

‘EĞİTİMDEKİ BAŞARIMIZ İLE ÇORUM’UN ADINI TÜRKİYE’NİN HER TARAFINA DUYURUYORUZ’

Özel Pınar Koleji ve MY Okulları olarak sadece Çorum’da değil, Türkiye’de 9 ilde daha eğitim hizmeti verdiklerini belirten Murat Yıldırım, “Eğitimdeki başarımız ile Çorum’un adını Türkiye’nin her tarafına duyuruyoruz. Manisa’da, Aydın’da, Kocaeli’nde, Karabük’te, İstanbul’da, Ankara’daki okullarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Çorum farklı anılmıyor artık. Çorum’da elbette leblebi ve sanayi çok önemli ama esas kültürü olan eğitimdir. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. İyi bir eğitim alan yavrumuz fabrikasını kurar, hastanesini de kurar hem kendisine, hem ailesine hem vatanına hem de milletine faydalı olur. Önemli olan insanı eğitmektir. Eğitimin kalitesini artırmaktır. Bizde Özel Pınar Koleji ve MY Okulları olarak bütün altyapılarımızı oluşturduk ve çok güçlü bir kadroyla Çorum’da 3 kampüsümüz ile doğan çocuktan üniversiteye gidecek çocuklarımıza kadar herkese hizmet vermekteyiz. Anasınıfı, ilkokulu, ortaokulu ve lise ve Tasarım ve İnovasyon Lisesi ile bütün öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunuyoruz.” diye konuştu

Özel Pınar Koleji’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu aktaran Yıldırım, bu büyük aileye katılmak ve çocuklarına daha kaliteli bir eğitim sunmak isteyen herkesi Özel Pınar Koleji’ne beklediklerini ifade ederek;

“1991 yılında Çorum’da başlayan serüvenimiz, binlerce gencimizi içine alan büyük bir aileye dönüşmüş, nice başarılara imza atmıştır. Bilimden sanata; spordan olimpiyatlara ve sergilere uzanan geniş bir yelpazede; şehir, bölge, ülke ve dünya şampiyonluklarımız bizleri bir yandan gururlandırıyor, diğer yandan da yeni başarılar için heyecanlandırıyor. Yaklaşık 34 senelik tecrübemizde, artık öğrencilerimizin evlatlarını aynı sıralarda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’mizin birçok ilinde, yine tamamı eğitimci olan yerel ortaklarımızla bu güçlü aileyi büyütmeye çalıyoruz. Böylece hem yerel ihtiyaçların farkına varıyor hem de kurumsal yapımızın ve eğitim tecrübemizin imkânlarını tüm memleketimizle paylaşıyoruz. Bu büyük aileye tüm Çorum halkını bekliyoruz.” şeklinde konuştu

LGS Çorum birincisi Yahya Uğur da Çorum birincisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, kendisine desteğinden dolayı Özel Pınar Koleji ailesine teşekkür etti.