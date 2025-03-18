TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Yarışmada Çorum’dan 5 proje bölge finaline katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK yarışmasında Çorum’dan büyük başarı TÜBİTAK yarışmasında Çorum’dan büyük başarı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında 10 alanda toplam 13.918 başvurudan 1.200 proje, yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

31 proje ile yarışmaya katılan Çorum’un 5 projesi bölge finalinde katılacak.

Çorum’dan yarışmanın bölge finaline katılacak eğitim kurumları ile proje sayıları ise şunlar:

“Çorum Bilim Sanat Merkezi 3 proje,  Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi 1 proje,

Şehit Osman Aslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi (Ortaokulu) , Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ve Özel Elit Koleji Ortaokulu ortak 1 proje.”

Yarışmanın proje sergisi Samsun'da 7-9 Nisan 2025 tarihleri arasında, ödül töreni ise 10 Nisan 2025 tarihinde yine Samsun'da yapılacak. 

Editör: Haber Merkezi