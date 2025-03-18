TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Yarışmada Çorum’dan 5 proje bölge finaline katılmaya hak kazandı.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında 10 alanda toplam 13.918 başvurudan 1.200 proje, yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.
31 proje ile yarışmaya katılan Çorum’un 5 projesi bölge finalinde katılacak.
Çorum’dan yarışmanın bölge finaline katılacak eğitim kurumları ile proje sayıları ise şunlar:
“Çorum Bilim Sanat Merkezi 3 proje, Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi 1 proje,
Şehit Osman Aslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi (Ortaokulu) , Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ve Özel Elit Koleji Ortaokulu ortak 1 proje.”
Yarışmanın proje sergisi Samsun'da 7-9 Nisan 2025 tarihleri arasında, ödül töreni ise 10 Nisan 2025 tarihinde yine Samsun'da yapılacak.