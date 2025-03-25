15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, ‘İlham’ isimli okul dergisi çıkardı.

Genel Yayın Yönetmenliğini gazetemiz köşe yazarlarından 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Gökçer Öğünç’ün yaptığı İlham dergisine öğrenciler şiir, deneme, öykü gibi edebi yazıları ile destek verdiler.

Okulun etkinliklerinin de yer aldığı dergide Yağmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı ile yapılan röportajda okuyuculara sunuldu.

Dergiyi okumak isteyenlerin okuldan ücretsiz olarak temin edebilecekleri belirtildi.