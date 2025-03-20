Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü kapsamında Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük panoramik öğrenci çalışması sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 600 öğrencinin 4 ay boyunca özveri ve emekle hazırladığı eser, Devlet Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle açıldı.

26 metre uzunluğunda ve 2,6 metre yüksekliğindeki devasa çalışma, panoramik görsellerle Çanakkale Savaşı'nın kahramanlıklarını ve tarihini anlatıyor. Sergi, sadece büyüklüğü ile değil, etrafını çevreleyen etnografik unsurlar ve detaylı tasarımlarla da dikkat çekiyor.

Ziyaretçilere üç boyutlu bir tarih deneyimi sunan sergi, Çanakkale ruhunu canlı tutmayı ve genç nesillere aktarmayı amaçlıyor. Yoğun katılımın olduğu açılışta, öğrencilerin emeği ve çalışmanın kalitesi büyük beğeni topladı.