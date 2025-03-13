Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bakanlık himayesinde düzenlenen yarışma kapsamında Çorum’da liseler kategorisinde Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe konulu En İyi Cümle/Afiş Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren Güzel Sanatlar Lisesi öğrenicisi Sündüs Sümeyye Tekgözoğlu, Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencisi Buse Gül Kabakçı ve Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Ela Ekici’ye ödüllerini veren Çağlar, öğrencilere tebrik etti.