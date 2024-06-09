Şehit Onur Bakbak İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, Çevre Koruma Haftası kapsamında Bahabey çamlığında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Yıl boyunca iklim ve çevre koruma eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, TEMA İl Sorumlusu Semra Soysal Şahin ve Hitit Üniversitesi Genç TEMA üyelerinin de katıldığı etkinliklerde, çevre incelemesi, doğal ortamlarda gözlem yapma, doğa yürüyüşü, doğal ortamlarda spor yapma gibi aktivitelere katıldılar.

Genç TEMA üyelerinin organize ettiği sportif etkinlik ve yarışmalara katılan öğrenciler, TEMA İl Sorumlusu Semra Soysal Şahin tarafından ödüllendirildi.

Çevre koruma konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik sloganların oluşturulduğu etkinliklerin sonunda çevre temizliği de yapıldı.

Şehit Onur Bakbak İlkokulu Öğretmeni ve TEMA sorumlusu Ersoy Özkeskin etkinliklerin sonunda yaptığı değerlendirmede, “Doğal çevrenin güzelliklerini korumak bir insanlık görevidir. Bu konuda girişilen çalışma ve çabalara küçük yaşlarda katılmak ve katkı sunmak toplumsal bilinç oluşturmada ilk adımlardır. Solunan havanın, içilen ve kullanılan suların, yaşanılan ortamların temiz olması için, çevre bilinci gelişen bir toplum oluşturmak zorunludur” dedi. (Haber Merkezi)