Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada hukuk fakültelerine girişte başarılı sıralamasının üst sınırının 100 bine yükseltildiğini duyurdu.

"KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI ÇIKMAK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir.

Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

"GELECEĞİMİZİN HUKUKÇULARINA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."

ÜST SINIR 125 BİNDİ

23 Ocak'ta Tunç, hukuk fakültelerine girişte üniversite sınavındaki başarı sıralamasının 100 bine yükseltileceğini söylemişti. Hukuk fakültelerine girişte önceki başarı sıralaması üst sınırı 125 bindi.