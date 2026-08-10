Arca Çorum FK’da 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi yeni transferlerden Norveçli orta saha Marcus Karlsbakk, ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Norveç Ligi’nde 15 hafta geride kaldığını ve şu anda oynamak için hazır olduğunu aktaran Karlsbakk, Çorum FK’nın iyi bir takım olduğunu ve iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye ligini izlediğini ve iyi oyuncuların olduğu, fiziksel kalitenin yüksek olduğu bir lig olduğuna vurgu yapan Norveçli orta saha, takım olarak sürpriz yapabileceklerini kaydetti.

Çorum’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karlsbakk, “Ben Norveç'ten küçük bir kasabadan geliyorum. Öyle kaotik bir İstanbul gibi bir yerden gelmiyorum. Dolayısıyla burada bulunmaktan, Çorum'da bulunmaktan oldukça mutluyum.” dedi

Çorum FK’nın tesislerinin çok iyi olduğunu belirten Karlsbakk; “Norveç'e göre göre büyük bir yer. Aynı zamanda sahalar, tesis, genel olarak oldukça güzel.” şeklinde konuştu

8 ve 10 numara da oynayabilen Norveçli orta saha, uzaktan şut tehditi olduğunu ve takım arkadaşlarına iyi bir pozisyon hazırlayarak gol yollarında etkili olabileceğini ve taraftarların önünde elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak istediğini ifade etti.

Son olarak Cuma günü oynanacak Galatasaray maçına da değinen Karlsbakk; “Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Ligin en zorlu rakiplerden birisiyle oynayacağız. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları izledim, takip ettim onları. Çok önemli oyuncuları var. Bizde iyi bir takımız ve sürpriz yapabiliriz.” ifadelerini kullandı