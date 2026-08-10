Arca Çorum FK’nın Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı tecrübeli sağ bek, Gökhan Sazdağı, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından puan yada puanlarla döneceklerine inandıklarını söyledi.

Cuma günü oynanacak Galatasaray maçına odaklandıklarını aktaran Sazdağı, ‘Galatasaray’ın sezona hazır olmadığını, transfer yapamadığı’ şeklinde kamuoyunda haberler çıktığını ancak bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp puan yada puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

İstanbul’a iddialı bir şekilde gideceklerini dile getiren Sazdağı, ligde hedefsiz bir takım olmadıklarına vurgu yaptı.

Sazdağı; “Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon kadrolarını çoğunlukla koruyorlar. Bunu bilerek ona göre hazırlanıyoruz.” diye konuştu

Transfer sürecine değinen tecrübeli futbolcu, Çorum FK yönetiminin ortaya koyduğu projeden etkilendiğini dile getirdi.

Beşiktaş’ta transfer sürecinde sıkıntılar yaşadığını belirten Sazdağı, “Orada bir ayrılık olmuyordu aslında. Beşiktaş’ta bazı taleplerim oldu. Belli bir yaşa gelmiş biri olarak ve bazı şeyleri kaldıramayacak yaştayım. Kötü bir süreç geçti açıkçası. Menajerimle de görüştüğümde Çorum'u duyunca inanın direkt kabul ettim. Görüşmeler de başladı ve transfer sürecini tamamladık.” dedi

Sezon sonunda 6-7 Süper Lig ekibiyle görüşme yaptığını ancak Çorum FK’nın hedefi olan bir kulüp olduğu için tercih ettiğini anlatan Sazdağı; “6-7 Süper Lig kulübüyle belki 5'er dakikalık bir görüşmem oldu. Açıkçası bir futbolcunun bir şeylere ikna veya işte bir hedefi olan bir yeri görmesi gerekiyor. Çünkü bu süreçleri çok yaşadık daha önceden. İnanın diğer takımlarla çok fazla görüşmedim. 3-5 dakika teşekkür edip kapattık. Ama bu tarafta bildiğiniz gibi Savaş Başkan'ın önderliğinde bir çok iyi bir proje var. Bir de özellikle benim de memleketim Kastamonu Tosya yani çok yakınım buraya. Bu da bir etken oldu.” şeklinde konuştu

Uğur Uçar ile birlikte başarı yakalamak istediklerini belirten Sazdağı; “Uğur hoca genç bir hoca. Bunun büyük avantajları var. Futbolcularla iletişimi çok iyi. Bu lige de yabancı olduğunu düşünmüyorum. Çok başarılı olacağını düşünüyorum ve inşallah lige de iyi bir başlangıç yapabileceğimizi düşünüyorum. Ligi de iyi bir yerde bitireceğimize inancımız tam. Taraftar, futbolcu, yönetim, şehir ve medya birleşince başarı geliyor. Başarı için herkese büyük görev düşüyor.” ifadelerini kullandı

Şehirde bir heyecan olduğunu gördüklerini sözlerine ekleyen Sazdağı; “Önemli olan bu heyecanı iyiye çevirmek. Taraftarlarımız burada iyi çalışmalar verildiğine inansınlar. İnşallah bu kulübün iyi olacağını düşünüyorum.” dedi