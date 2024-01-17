Liseli Gençler Badminton il birinciliğinde kupalar bugün sahibini buluyor. Tevfik Kış Spor Salonu’nda dün başlayan il birinciliği bugün yapılacak final maçları ile sona erecek. Final maçının ardından ise dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları verilecek.

Öte yandan okullu minik erkekler futbolda da kupalar bugün sahiplerini buluyor. Bugün saat 16’da Ticaret Lisesi futbol sahasında üçüncülük dördüncülük hemen ardından ise saat 17’de ise final maçı oynanacak. Bu maçlar ardından dereceye giren okulların ödülleri verilecek.