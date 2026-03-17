Liseli Gençler Muay Thai İl birinciliği Tevfik Kış Spor Salonunda yapıldı.

Çorum merkez ile birlikte Sungurlu, Alaca ve Osmancık ilçelerindeki okullardan toplam 60 öğrencinin mücadele ettiği il birinciliği sonunda sıkletlerinde birinci olanlar ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Muay Thai İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz ve diğer misafirler tarafından verildi.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

Genç A Kızlar: 48 kilo: 1. Yağmur Koçyiğit (Şehit Mustafa ÇolakMTAL). 51 kilo: 1. Melek Naz Göktaş (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi), 2. Sıla Polat (Alaca MTA). 54 kilo: 1. Elif Su İrdeli (İnönü Anadolu Lisesi), 2. Şeyma Salman (Özel Sınav Anadolu Lisesi), 3. Ebrar Köylü (Özel Çorum Murat Yıldırım Koleji. 57 kilo: 1. Nefes Dicle Ceylan (Spor Lisesi). 67 kilo: 1. Yağmur Odabaş (Özel Sınav Anadolu Lisesi), 2. Belinay Köle (Hasanpaşa MTAL). 71 kilo: 1. Aleyna Fındık (Fatih Anadolu Lisesi), 2. Selcan Efe (Özel Boğaziçi Anadolu Lisesi), +75 kilo: 1. Edanur Akay (Sungurlu Anadolu Lisesi), 2. Betül Baranlıoğlu (Sungurlu Atıl Anadolu İHL

Genç A erkekler: 45 Kilo: 1. İbrahim can Aykaç (Fatih Anadolu Lisesi), 54 kilo: 1. İsa Uğur Ateş (Spor Lisesi), 57 kilo: 1. Osman Efe Al (Mehmetcik Anadolu), 60 kilo: 1. Battal Can Bilan (Spor Lisesi), 63,5 kilo: 1. Berat Berk Akgül (Fatih Anadolu Lisesi), 2. Ali Akkoç (Eti Anadolu Lisesi), 3. Alperen Yağız Çiftçi (Fatih Anadolu Lisesi), 4. Hamza Demir (Osmancık Borsa İstanbul MTAL). 67 kilo: 1. Kaan Ferhat Demirel (Eti Anadolu Lisesi), 2. Çınar Ilıman (Spor Lisesii), 2. Ömer Efe Çalık (Şehit Öğretmen Fatih Tekin), 75 kilo: 1. Göktuğ Emre Tarhan (Spor Lisesi), 81 kilo: 1. Hamza Fazlı Ölçer (Mehmetcik Anadolu Lisesi), 86 kilo: 1. Furkan Kumaş ( Mehmet Çelik MTAL), 2. Serkan Yılmazer (Osmancık Borsa İstanbul MTAL). 91 kilo: 1. Etku Görükmez (Mehmet Atak Anadolu Lisesi), +91 kilo: 1. Ahmet Aziz Noyan (Fatih Anadolu Lisesi), 2. Mert Çeşitoğlu (Sungurlu Halk Eğitim).

Genç B Kızlar: 38 Kilo: 1. Cemre Masaloğlu (Sungurlu Anadolu Lisesi), 40 kilo: Rümeysa Ak (SM. Kocakaya Lisesi), 42 kilo: Yüsra Tuana Tokmak (Alaca M. Çelik MTAL), 45 kilo: 1. Ekin Nur Deligözoğlu (Sungurlu Anadolu Lisesi), 48 kilo: 1. Ömür Köse (Bilge Kaan MTAL), 2. Nur Sena Öztürk (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay), 51 kilo: 1. Zübeyde Köylü (Sungurlu Anadolu MTAL), 54 kilo: 1. Ceylin Hayal Eker (Spor Lisesi), 2. Elif Naz Şahin (Hasanpaşa Ticaret MTAL), 57 kilo: 1. Elif Ecrin Köylü (Sungurlu Anadolu), 2. Melike Ergişci (Sungurlu Teknik KML), 60 kilo: Nehir Ergül (Bahçelievler Anadolu), 63,5 kilo: 1. Sıla Uşak (Spor Lisesi), 2.Dila Gökgöz (Bahçelievler Anadolu), +71 kilo: 1. Zehra Bala (Şehit Toki MTAL).

Genç B Erkekler: 51 kilo: 1. Mehmet Can Çalışkan (Dodurga ÇPAL), 54 kilo: 1. Mert Özdemir (Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu), 57 kilo: 1. Ömer Faruk Taşlıtepe (Spor Lisesi), 2. Berkant Yücel (İnönü Anadolu Lisesi), 60 kilo: 1. Mehmet Emin Öztemiz (Bilgi Koleji), 2. Mehmet Umut Çetin (Spor Lisesi), 3. Akın Aktaş (Bilge Kaan Anadolu Lisesi), 63,5 kilo: 1. Ömer Efe Ünverdi (Anadolu MTAL), 75 kilo: 1. Erdinç Seyfettin Kaya (Eti Anadolu Lisesi), 81 kilo: 1. Muhammet Cihan Güney (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 2. Çınar Ardınç (Şehit Nedim Tuğaltay), 3. Süleyman Can Ekmekçi (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), +81 kilo 1. Emirhan Yasin (SM Kocakaya Lisesi