Çorum FK yeni sezon localarını satıya çıkardı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2024-2025 sezonu locaların satışında önceliğin biten sezon loca sahiplerinin olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon localarının önceliğinin geçen sezon loca sahiplerine ait olduğu belirtilerek ‘2024-2025 sezonunda locaya devam etmek isteyen loca sahiplerinin en geç 5 Haziran çarşamba gününe kadar kulüp ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacaktır’ denildi.