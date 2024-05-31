Çorum Masa Tenisinde yaptığı çalışmalar ile büyük başarılara imza atan Spor İhtisas kulübü antrenör ve sporcuları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Kulüp ve milli takım masa tenisi antrenörü Mesut Kuşgöz ile diğer antrenörler ve sporcular ile birlikte kazandıkları kupalar ile yaptıkları ziyaret sırasında kulübün çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Ziyaret sırasında sporcularının elde ettiği başarılar sonucunda Bulgaristan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası ve İsviçre’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcular çıkardığını belirten Mesut Kuşgöz bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı Belediye Başkanı Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Kuşgöz, Belediye’nin masa tenisi branşında çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek Spor İhtisas kulübü olarak eski masa tenisi salonunda çalışma yapmak için destek istedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise eski masa tenisi salonu ile başka projeleri olduğunu yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen Yeni Masa Tenisi Salonunda Spor İhtisas kulübü içinde antrenman gün ve saatleri yapılacağını ona göre bir program yapılacağını söyledi,

Spor İhtisas Kulübü antrenörü Mesut Kuşgöz Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat’a Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak’a destekleri için teşekkür etti ve daha büyük başarılar kazanmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.