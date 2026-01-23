Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası, genel kurul heyecanı yaşanacak.

Oda Başkanı İsmet Çıtak, genel kurulun 25 Ocak Pazar günü saat 12.00’de, ÇESOB Binası Derviş Günday Toplantı Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Genel kurul öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Çıtak, sabahın ilk ışıklarıyla işinin başına geçip gece yarılarına kadar çalışan aşçı ve lokantacı esnafına selam göndererek, esnafın ülke ekonomisinin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Çıtak, “Milyonlarca insanın ekmek kapısı olan esnafımız, bu ülkenin bel kemiğidir” ifadelerini kullandı.

Görevde geçirdikleri dört yıllık süreci değerlendiren Çıtak, geçmiş dönemlerden kalan sorunları çözüme kavuşturduklarını belirterek, esnafın yalnız olmadığını hissettiren bir yönetim anlayışı sergilediklerini söyledi. Kendilerine verilen destekten dolayı üyelere teşekkür eden Çıtak, yeni dönem için yeniden aday olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Yeni dönemde de şeffaf, güvenilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Çıtak, “Önümüzdeki dört yılda da esnafımızla omuz omuza vererek daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Başkan Çıtak, “Mutlu yarınlar, sorunsuz bir gelecek ve mesleğimizin geleceği için tüm üyelerimizin desteğini bekliyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.