Karabük'te lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan 63 yaşındaki adam ölü bulundu.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan Yüksel Darı'nın (63) hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Darı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Darı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.