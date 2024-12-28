Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü, “Markaların Nutri-Food Yolculuğu” konulu seminerler serisine devam ediyor.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapılan seminere konuşmacı olarak Kızılay Maden Suyu Ar-Ge ve Kalite Direktörü Tuğba Şimşek katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar, “Bugün serimizin ikinci etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl festivalimizde ürün sponsorluk desteğinde bulunan Kızılay içecek firmasını üniversitemizde önemli bir konuda yoğun bir katılımla ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bu etkinliklerin üniversite topluluğu için büyük bir deneyim sunduğunu vurgulayan Afşar, katılımcılara sağlık ve beslenme konularında daha fazla etkinlik düzenleme taahhüdünde bulundu.

Programa konuşmacı olarak katılan Tuğba Şimşek, Kızılay Firmasının tarihi, üretim kapasitesi ve ürün özellikleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Şimşek, Kızılay’ın yüksek üretim kapasitesinin yanı sıra, maden suyunun mineral içeriğinin sağlık üzerindeki önemine değindi. Katılımcılara maden suyunun doğal oluşumu, sağlık faydaları ve bu alandaki doğru bilinen yanlışlar hakkında da detaylı bilgiler sundu.

Özellikle maden suyundaki minerallerin sağlık üzerindeki etkilerine, özellikle magnezyumun faydalarına dikkat çeken Şimşek, günlük magnezyum ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda önemli bilgiler paylaştı.