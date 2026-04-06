Ligde yedi maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Bandırmaspor’a 1-0 mağlup olan Çorum FK yarın akşam yine evinde oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takımda haftanın ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Uğur Uçar futbolcularla bir toplantı yaparak Bandırmaspor maçının kritiğini yaptı.

Bu maçta yapılan hatalar konusunda mevkisel ve bireysel olarak uyarılarda bulunan Uçar, takım olarak kalan beş maçta bu maçtaki gibi hataları yapmamaları gerektiğini belirterek futbolculardan tam konsantrasyon istedi.

Arca Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Bodrum maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.