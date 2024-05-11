Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP olarak tüm mahallelerin sorunlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bahçelievler, Yavruturna Kale ve Karakeçili Mahallesi Muhtarlığına seçilen muhtarları ziyaret etti.

Solmaz, ziyaretlerde muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Dinçer Solmaz beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, parti yöneticileri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte sırasıyla Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel’i ziyaret etti.

Ziyaretlerde mahallelerinin başlıca sorunlarını yetkili ağızlardan dinleyen Solmaz, CHP olarak tüm mahallelerin sorunlarının takipçisi olacaklarını ve çözümü noktasında Belediye Meclis üyeleriyle birlikte üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise, CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.